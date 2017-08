A Fidesz páros lábbal belerúgott az MSZP-be, majd megdicsérte magát

A nagyobbik kormánypárt ezzel Gúr Nándor szocialista képviselő szavaira reagált. Az ellenzéki politikus előzőleg sajtótájékoztatón azt mondta, a Fidesz politikája a felelős azért, hogy óriási bérkülönbségek alakultak ki az országon belül. Míg 2010-ben nagyjából 50 százalékkal volt nagyobb a budapesti átlagkereset a borsodinál vagy a szabolcsinál, ma már 90 százalékkal több - mondta.A Fidesz reagálásban kifejtette: ha az ellenzéken múlna, akkor ismét adókat emelnének, ahogy azt kormányzásuk ideje alatt is tették. A béremelkedést nem Brüsszeltől kell várni, hanem a nemzeti érdekeket következetesen képviselő gazdaságpolitikától - olvasható a közleményben.Hangsúlyozták, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása óta csökkennek az adók és nőnek a bérek: kevesebb, mint felére csökkent a személyi jövedelemadó, évről évre bővül a családi adókedvezmény, jelentősen nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér, az átlagbér. Emellett béremelési program zajlik az ápolóknál, az orvosoknál, a rendőröknél, a katonáknál, a tűzoltóknál, a pedagógusoknál, a szociális és felsőoktatási dolgozóknál, a postásoknál, vasutasoknál és más állami vállalatok dolgozóinál.A Fidesz közleményében kitért arra is, hogy az első félévben 15 éve nem látott ütemben nőtt a reálkereset, 12,5 százalékkal voltak magasabbak a bérek, mint egy évvel korábban. A magyar emberek átlagosan 20 ezer forinttal többet vihettek haza havonta, mint tavaly. A bérmegállapodásnak köszönhetően a reálbérek akár 40 százalékkal is nőhetnek.