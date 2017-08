A Fidesz szavazók többsége is elutasítja Putyint

Forrás: 24.hu / Sztárklikk

A Vlagyimir Putyin újabb budapesti látogatására időzített, a 24.hu hírportál által megrendelt felmérés szerint sem Oroszország, sem az orosz elnök nem túl népszerű itthon.Az intézet arról az állításról kérdezte meg az embereket, hogy "Magyarországnak nem kellene eltávolodnia Európától és közelednie Oroszországhoz, inkább az Európai Unióval való kapcsolatait kellene erősítenie".Ezzel pedig a válaszadók 50 százaléka egyetértett és csak 8 százalék nem. A megkérdezettek 32 százaléka gondolja úgy, hogy az unióhoz és Oroszországhoz egyaránt közelednünk kellene.A Fidesz szavazóinak véleménye sem igazán tér el a többségétől, közülük is sokkal többen, 49 százaléknyian gondolják úgy, hogy hazánknak nem kellene eltávolodnia az uniótól - írja a tanulmány.A Republikon kutatása azt is hangsúlyozza, hogy a Fidesz-szavazók között vannak a legkevesebben azok, akik a fenti állítással teljes mértékben egyetértenek (23 százalék), és a legtöbben (37 százalék), akik szerint mind az EU-val, mind Oroszországgal jó kapcsolatokra kell törekednünk.Az ebbe a táborba tartozóknak is csak a 9 százaléka gondolja úgy, hogy az EU helyett inkább Oroszországhoz kellene közelednünk.