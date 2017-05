A Fidesz szerint sokkal jobban törődnek az egészségüggyel, mint a szocik

Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy a 2018-as költségvetés egészségügyi fejezetét is az igazságtalanság és a korrupció költségvetésének tartja, és mintegy 237 milliárd forintos átcsoportosítást javasol például a háziorvosok és a mentősök munkájának segítésére.A Fidesz közleményében kiemelte: azok a szocialisták beszélnek az egészségügyről, akik kormányzásuk alatt 600 milliárdot vettek el a betegellátásból.A szocialisták a sorozatos pénzelvonásokkal az összeomlás szélére juttatták az egészségügyet, eladósították a kórházakat, és hagyták azokat lepusztulni - fejtették ki, hozzátéve: üzletelni akartak a betegeken, egyetlen mentőautót sem szereztek be, és az egészségügyi dolgozók nemhogy béremelésre nem gondolhattak, de még el is vettek tőlük egy havi bért.A Fidesz kormányzása óta folyamatosan pótolja az egészségügytől elvett pénzeket, 500 milliárd forintos fejlesztés és 400 milliárd forintos béremelés valósult meg az egészségügyben, jelentősen csökkent a kórházak adóssága és a várólisták hossza - sorolták, és kitértek arra is, hogy a mentőállomások közel fele teljesen új vagy felújított, félezer új mentőautó állt már szolgálatba, amit további 200 új mentőautó követ, ezzel az összes eset- és rohamkocsit lecseréljük.A 2018-as költségvetésben 427 milliárd forinttal több jut egészségügyre, mint a baloldal által utoljára benyújtott költségvetésben - írták, kiemelve: folytatódik az egészségügyi dolgozók béremelése, jövőre tovább nő az egészségügyi szakdolgozók és a mentősök bére, és a vidéki kórházfejlesztések után elindulnak a fővárosi kórházfejlesztések is.