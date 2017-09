A Fidesz tábora két és fél millió szavazó

Forrás: MTI / Sztárklikk

Mráz Ágoston Sámuel az M1 aktuális csatornán pénteken azt mondta: a Fidesz tábora nagyjából kétmillió-két és fél millió szavazó, de a tavalyi népszavazáson körülbelül 3,3 millió ember támogatta a kormány álláspontját, és a tavaszi nemzeti konzultáció is az eddigi legsikeresebb volt.Az ellenzéki pártok programjával kapcsolatos kérdésre úgy reagált: az ellenzék egyelőre nem találta meg "sem a szervezeti formát, sem a megfelelő vezetőt, sem a megfelelő mondanivalót", ezért is jelenthető ki, hogy nyáron nem változott a politikai verseny állása, "a nyarat megnyerte a Fidesz, mert továbbra is utcahosszal vezet".Az Origo szerda este írta a Fidesz velencei frakcióüléséről szóló cikkében, hogy nemzeti konzultáció lesz a "Soros-tervről".