A Fidesz telefonos kampányát kéri számon a Jobbik

Forrás: MTI-Sztárklikk

Értékelése szerint a kormány hazugságra épülő telefonos kampányt folytat, amelynek a célja a Jobbik lejáratása.Mint mondta, arra vár választ, hogy az akciót milyen pénzből finanszírozzák és milyen adatbázis alapján folytatják.Szilágyi György jelezte, közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökhöz, amelyben egyebek mellett arra kíváncsi, milyen összegre kötöttek szerződést és használtak-e közpénzt.A jobbikos politikus elmondása szerint a szerződések megküldését kérte és arra is választ kért, hogy a párt rendelkezik-e a hazai nyugdíjasok teljes adatbázisával.Arra a felvetésre, hogy Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója aznap már elmondta, hogy még nincs végleges költségvetés, az adatbázis pedig a szimpatizánsok megadott adataiból áll, azt válaszolta, számára ez nem kielégítő és tud olyanról, aki szerinte nem jelentkezett fideszes adatbázisba.Kérdezték arról is, hogy Vona Gábor pártelnök az előző nap leszögezte, szerinte nincs miért bocsánatot kérnie a nyugdíjasoktól. Szilágyi György megismételte, hogy szerintük nem a Jobbiknak, hanem a Fidesznek kell bocsánatot kérnie.Azt mondta, a Jobbik elnöke nem a nyugdíjasok egészéről beszélt, hanem arról, hogy van egy olyan jelenség, "ami a Fidesznek köszönhetően sajnos a nyugdíjasoknál jött ki leginkább, de ez a fiatalokra, a középkorúakra és mindenkire vonatkozik".A képviselőt faggatták arról is, hogy a Jobbik béruniós kezdeményezését támogatja a horvát GO! (Generacija Obnove - Megújulás Generációja), amelynek vezetője, Frano Cirko sajtóhírek szerint náci jelképeket használ és nyíltan homofób.Azt felelte, többször elmondták és most is tartják, hogy ügyek mentén politizálnak és fognak össze emberekkel.A béruniót határokon és politikán átívelő kezdeményezésnek nevezte és kitért arra, noha sok mindenben nem ért egyet sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel, sajnálja, hogy egyik párt sem állt be melléjük.Hozzátette, a többi tagállamban sem azt vizsgálták, ki van kormányon vagy ellenzékben és ki mit gondol különböző kérdésekről. A kezdeményezés továbbra is nyitott, mindenkit örömmel látnak - közölte.Arra a kérdésre, hogy a náci karlendítés belefér-e, azt mondta, furcsának tartja, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban egy személyes ügyet próbálnak meg behozni.Arra pedig, hogy felmerülhet-e, hogy a Jobbik megszakítja a kapcsolatot a GO!-val, azt válaszolta, nem vizsgálják, hogy ki milyen múltbéli dolgokat követett el.Ezt úgy magyarázta, azt sem mérlegelik, mennyire ítélik el azokat, akik az olajszőkítésben, a privatizációban vagy uniós pénzek ellopásában részt vettek, de a bérunió ügyében szívesen együtt dolgoznának a Fidesszel és az MSZP-vel is.