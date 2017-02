A Fidesz visszahívja Sándor Márián gúnyolódó bizottsági tagját

Forrás: hirtv.hu

A fideszes politikus a hétvégén egy Facebook-posztban sajnálkozott azon, hogy Sándor Mária ápolónő öngyilkossági kísérlete nem sikerült. Kakuk a salgótarjáni önkormányzat népjóléti bizottságának a Fidesz által delegált külsős tagja. A politikus tegnap a Hír TV-nek azt mondta: sajnálja a kijelentését, de posztjáról nem mond le."Tagságomat megtartom. Én nem érzem magam hibásnak, hogy ezért le kellene mondanom. Én eddig is együtt tudtam működni akár az MSZP-vel, akár a Jobbikkal kemény kampányokban, kemény dolgokban. Ők most ezt csak felvetették, mert elmondtam a véleményem a közgyűlésről, a viselt dolgaikról" - fogalmazott.Turcsány László, a helyi Fidesz frakcióvezetője elzárkózott Kakuk Zoltán kijelentésétől. "A következő közgyűlésen, március 30-án a polgármester úr előjegyzésében a közgyűlés tárgyalni fogja. Addig Kakuk Zoltán még a bizottság tagjaként van nyilvántartva, onnantól kezdve a visszahívása érvényes lesz, tehát onnantól nem a bizottság tagja. Úgy gondolom, ez egyéni megnyilvánulás volt, se a szervezetünk, se a Fidesz, se a KDNP ezzel a megnyilvánulással nem tud azonosulni, és a szervezetünk, a Fidesz-KDNP-frakció, a helyi szervezet is elzárkózik" - nyilatkozta.