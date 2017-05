A Fidesz zavarában nekiment Botkának

A szocialisták mindig csak kihasználták a nyugdíjasokat, a választások közeledtével mindig fűt-fát ígérnek nekik, aztán ha rajtuk múlik, akkor mindig a nyugdíjasokon csattan először az ostor - írták.

Közleményükben azt írják: mindegy, hogy mit ígér Botka László a nyugdíjasoknak, ő teljesen hiteltelen, mivel maga is megszavazta, hogy elvegyenek egyhavi nyugdíjat az idősektől és maga is támogatta a nyugdíjasokat érintő összes megszorítást.A nagyobbik kormánypárt a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének nyugdíjakat érintő szerdai bejelentésére reagált, amely szerint a 13. havi nyugdíj visszaadását, az egészségügyi és a gyógyszerellátás rendszerének teljes újragondolását és a nyugdíjminimum emelését ígérte.A Fidesz szerint az ellenzéki politikus igyekszik úgy tenni, mint akinek semmi köze nincs a szocialisták eddigi politikájához, "de a valóság az, hogy Botka László is egy nyugdíjcsökkentő szocialista, aki ugyanúgy nyomogatta a gombot, amikor a nyugdíjasoktól vettek el, mint a többi szocialista".A Fidesz elfelejtette közleményében idézni Bözsi nénit, aki néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor szemébe mondta, hogy csak akkor emel nyugdíjat, ha közelednek a választások. Egyébként a kisnyugdíjas a miniszterelnök látogatása után néhány nappal kijelentette: már bánja, hogy beengedte a házába Orbánt...