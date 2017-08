A Fideszben kiakadtak Czeglédy Csaba fizetésén

Önnek is 7 ezerrel emelkedik a havi törlesztése?

Forrás: MTI / Sztárklikk

Budai Gyula, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón ismételten felszólította Botka Lászlót, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét és Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, hogy nyilatkozzanak "bizalmi ügyvédjük" büntetőügyéről.Kiemelte, továbbra is választ várnak arra, hogy a csalásban érintett milliárdokból jutott-e az említett pártok kasszájába, illetve arra is, hogy az ellenzéki vezetők tudtak-e arról, hogy bűncselekmények útján csapnak be diákokat.