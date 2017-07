A fideszes polgármester üzenete: senkiházik vagytok!

Újabb zenészlegenda vallotta be a nyugdíját

Szerző: Márkus

Legalábbis erre lehet következtetni, hogy a címervitával sújtott egyesület vezetőjének és képviselőinek szóló üzenetét Wintermantel Zsolt, Újpest fideszes polgármestere egyáltalán nem finomkodva fogalmazta meg közösségi oldalán.A kerület első embere szerint Roderick Duchatele, a klub belga tulajdonosa nem tudja, hogy mit csinál. Megkapta a magáét dr. Gyarmati Eszter, az Újpest ügyvezető igazgatója és dr. Visontai Csongor, a klub ügyvédje is: "De Te Csongor és Eszter, senkiházik vagytok!"Majd végül idézte a lila-fehér tábor kifeszített drapériáját, miszerint múlt nélkül nincs jövő.Mint ismeretes, még az idény megkezdése előtt jelentette be az Újpest FC belga tulajdonosa, hogy megváltoztatja a lila-fehér együttes tradicionális szimbólumokat tartalmazó címerét, helyette három másikat mutattak be, amelyek közül állítólag internetes szavazással dőlt el, hogy melyik legyen az új. Az elképzelés óriási felháborodást váltott ki, de a tulajdonos tántoríthatatlan, brandépítéssel magyarázta döntését.