A Fidesz.hu-t utánozzák a kormánypárti híroldalak

Forrás: magyarnarancs.hu

A magyarnarancs.hu összegyűjtötte az aktuális címlapokat, amelyeknek nem csak az arculata, de a tusványosi beszámoló címe is egyforma.Még szerencse, hogy Kósa Lajos tegnap tisztázta: egyetlen magyar sajtóterméket sem szerkesztenek pártirodából. Különben még valami ilyesmire gondoltunk volna, amilyen rosszindulatúak vagyunk - jegyzi meg a lap.(Az MTI a szombat délelőtti és délutáni órákban több röviebb hírt is kiadott Orbán beszédéről, szabad felhasználásra. De csak az egyiknek volt ugyanez a címe. A fenti orgánumok az MTI-ből is dolgozhattak, az mégis érdekes, hogy pont ezt választották vezető címnek. Csak később, e cikk írása közben, 14:00 óra után pár perccel adták ki az Orbán-beszéd nagy MTI-s összefoglalóját, véletlenül persze pontosan ugyanezzel a címmel.)