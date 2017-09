Ez volt az az ügy, amelyet elsőként helyeztek vidéki bíróságra.

Hogy érthetővé váljon az olvasók számára a nyolc éve tartó eljárás, pontokba foglaltuk, mit érdemes tudni az elszámoltatási perek legnagyobbikáról:Tették mindezt úgy, hogy az egy hete hivatalában lévő Handó Tünde kinevezi a Fővárosi Törvényszék új elnökét, aki azonnal kéri az ügy áthelyezését másik bíróságra. Leterheltségre hivatkozva, amiről persze kiderült, hogy kamu. De ez a kisebbik baj: nem volt eljárásrend, nem lehetett fellebezni. Ment is Handó magyarázkodni az alkotmánybíróságra emiatt, de persze meghallgatását titkosították.- hiszen AB döntés volt arra nézve, hogy alkotmányellenes volt a peráthelyezés.- akik nevét könnyen megtaláljuk a nyomozati iratokban - hogy hogy nem, átkerültek a nyertes oldalhoz, és munkát kaptak a Fidesz vezetésű fővárosnál. Rendőrök, ügyészek. Nem egy, nem kettő..Tette mindezt úgy, hogy egy nem létező adatra hivatkozott. Később pedig már alkotmánybíróként különvéleményeivel hátráltatta a per törvényes bírósághoz való jogának érvényesülését., ahol 10 ember nyilatkozott a bíróság előtt arról, hogy kényszervallatással volt egyenértékű az, ahogy a rendőrök kihallgatták őket.Mindezt úgy, hogy az állítólagos aktív vesztegetőt soha nem hallgatták meg.- háromszor plakátolták tele az országot az ügy névadójának arcképével.Ez volt az a per, ahol hatszor kellett módosítania az ügyészségnek a vádiraton, amelyhez szorosan kapcsolódva már négy nyertes bírósági döntése van a volt főpolgármester -helyettesnek.- függetlenül az elmúlt hét év eseményeitől, a tényektől, a vallomásoktól. De hogy mi lesz a jogerős döntés, egyáltalán lezárul-e másodfokon végérvényesen a BKV-ügy, nem lehet tudni. Az biztos, hogy a Fidesznek kapóra jönne, ha legalább a Hagyót börtönbe küldenék - ha már a többi elszámoltatási ügy kudarcos volt számukra.