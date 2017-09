A Fidesznél feltalálták az időutazást

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint százmilliárdos kárt okozott 2002 és 2010 között a "szocialista korrupciós gépezet" Magyarországnak. A több ügyben az a közös pont, hogy Gyurcsány Ferenc volt akkor a miniszterelnök, akinek a felelőssége egyértelmű - jelentette ki.A politikus csütörtöki szegedi sajtótájékoztatója előtt közölte mindezt telefonon az MTI-vel, abból az alkalomból, hogy a Szegedi Ítélőtáblán megkezdődött a Hagyó Miklós, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettese és társai elleni per másodfokú tárgyalása.Budai Gyula felidézte: a Kecskeméti Törvényszék első fokon hivatali visszaélés és hűtlen kezelés bűntette miatt - négy évre felfüggesztve - két év börtönre ítélte Hagyó Miklóst, és 39 millió forint kártérítési kötelezettséget állapított meg.A képviselő hozzátette, mind az ügyész, mind a védő fellebbezett az ítélet ellen, másodfokon várhatóan egy hét múlva hoznak döntést."Az ügy egyértelműen megmutatja a szocialisták 2002 és 2010 közti korrupciós ügyeit" - mondta.A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Hagyó-per csak egy láncszeme a szocialisták korrupciós botrányainak, amelyekbe beletartozik Simon Gábor korábbi alelnök titkos osztrák bankszámláinak ügye, a 4-es metró ügye, amelyben az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF szerint a metrópénzek harmadát ellopta az akkori városvezetés, valamint a Czeglédy-ügy.Közölte, Czeglédy Csaba hárommilliárd forintnyi áfát csalt el, és Botka Lászlóhoz is köthető, az ő jogi képviseletét is ellátta Gyurcsány Ferencé mellett.Budai Gyula azt mondta, az okozott kár ezekben az ügyekben százmilliárdos nagyságrendű, így érthetetlen, hogy az MSZP és a DK "miért hallgat, miért falaznak Gyurcsánynak, akinek tudnia kellett ezekről az ügyekről".