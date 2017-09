A Fideszt okolja a sikkasztásért lecsukott lelkész

"Annak az a lényege, hogy állítólag elsikkasztottam 1,2 millió forintot annál a birkózóegyesületnél, amelyet a saját 70 millió forintomból tartottam fenn az elmúlt 15 évben."

"Továbbá úgy hoztak ellenem ítéletet, hogy sem károkozás, sem jogtalan haszonszerzés nem történt."

"Már nincs meg. De az újságok azt elfelejtették megírni, hogy az 1990-es évektől kezdve több vállalkozásomban is számtalan ellenőrzés volt, amelyek rám nézve pozitív eredménnyel zárultak. Továbbá 2010-ig talán három vagy négy vagyonosodási vizsgálat is volt ellenem, amelyek során megállapították, hogy az adott időszakban százmillió forintos nagyságrendben volt legális, bevallott, adózott jövedelmem."

"2014-ben és 2015-ben körülbelül egymilliárd forint értéket érintően tettem büntetőfeljelentéseket Vácon, politikusok által elkövetett gazdasági bűncselekmények miatt. Az, hogy a nevem szerepel a listán, egyértelműen a feljelentéseim következménye lehet."

"Az egyik feljelentésem például arra vonatkozott, hogy miként kerülhetett egy 35 millió forintos sátortető Vácnak ezen összeg többszörösébe. Erre azt a választ kaptam, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb közel 90 millió forintos volt. Erre válaszul elküldtem egy 40 millió forintos árajánlatot, ám érdemi vizsgálat nélkül lesöpörték az észrevételemet. De nem foglalkoztak a hatóságok érdemben azzal sem, hogy 5-10 ezer tonna veszélyes hulladékot borítottak le tiltott helyen Vácon."

"Lelkészként az első benyomásom alapján szimpatikus embernek ismertem meg Habony Árpádot. Ugyanakkor az az értékrend, amit a Fidesz képvisel, számomra nem szimpatikus."

