A fogyatékosság ma egyenlő a kirekesztettséggel

Forrás: MTI-Sztárklikk

A Liberálisok ügyvivője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy korábban meghirdették a jogtudatosság hónapját, amelyen belül eddig a nemi valamint a származási alapú diszkriminációval foglalkozó témaheteket tartottak, most pedig a fogyatékossággal élők problémáira koncentrálnak.Egy jól működő társadalom arra törekszik, hogy a fogyatékossággal élők minél önállóbbak lehessenek - jelentette ki Bősz Anett. Hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Magyarországon belül még Budapesten is sok kereszteződésben és metrómegállóban megoldatlan az akadálymentesítés, az utcákon található rámpák dőlésszöge pedig gyakran alkalmatlan a kerekes székes közlekedésre. Az érintettek arról számolnak be, hogy sokszor nem is a pénz, hanem az empátia hiányzik - tette hozzá.Adatokat sorolva kiemelte, hogy a fogyatékossággal élőknek csak 17 százaléka dolgozik. Az érintettek aktivitási rátája valóban alacsony, de arra kellene törekedni, hogy ezek az emberek ne a négy fal között éljék le az életüket - mondta a politikus.