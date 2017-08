A főtitkár saját költségén bérli napi 110 ezerért az ingatlant

Forrás: MTI-Sztárklikk

A szervezet közleményében a 24.hu hírportál írására reagált, amelyben az áll, információik szerint Hornyák Tibor egész nyáron egy napi 110 ezer forintért bérelhető monoszlói nyaralóban lakik, és onnan jár be dolgozni az alapítvány tulajdonában álló zánkai gyermektáborba.A rászoruló gyerekek üdültetését szervező alapítvány közleményében kiemelte, a szervezet sem a főtitkár, sem más munkavállalója részére nem bérelt vagy bérel ingatlant sem a Balaton közelében, sem máshol, az ezzel ellentétes híreknek semmiféle valóságalapjuk nincs.Az alapítvány továbbá "semmiféle bérleti díjat nem finanszíroz monoszlói ingatlannal kapcsolatban" - írták.A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábort tulajdonló, budapesti székhelyű alapítvány közölte: valamennyi munkatársa részt vesz a zánkai és a fonyódligeti helyszínekhez köthető feladatok ellátásában, és az alapítvány főtitkárának munkája is megköveteli a táborokban a személyes jelenlétet, a budapesti munkája mellett.A közlemény szerint nem igaz, hogy az érintett monoszlói nyaralóban nyár eleje óta a főtitkár lakik. Idézték Hornyák Tibort, aki azt közölte, az ingatlant 35 napra, saját költségén, kedvezményes áron bérelte ki a családja számára."Így az idő alatt, amíg a feleségem és gyermekeim pihentek, én a zánkai és fonyódligeti táborokban is el tudtam végezni feladataimat" - tette hozzá.A főtitkár azt írta, személyiségi jogai megsértése miatt pedig pert fog indítani.Az alapítvány szerint a sajtóban megjelent hírek sértik a szervezet jó hírnévhez fűződő jogát, mert azt sugalmazzák, hogy egy ingatlant négy hónapon keresztül rendkívül magas áron bérel.A nap folyamán több ellenzéki párt tiltakozott az ügy kapcsán.