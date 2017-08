"A gyűlölet tanyája lettünk"

Mi még nyaralni is csak átlag alatt tudunk

Forrás: Hír TV

Róna Péter szerint Magyarország egy mélységes erkölcsi válságban szenved, az ország a gyűlölet tanyája lett. "A gyűlölködés, a gyanakvás, a rosszindulat és az összeférhetetlenség országa lettünk" - fogalmazott az Egyenesen stúdiójában. Szerinte ilyen körülmények között teljesen kilátástalan, hogy össze tudjunk hozni valamit, amire büszkék lehetünk.Úgy látja, hiányzik a szükséges önbecsülés és nem hiszünk önmagunkban. "Nem arról van szó, hogy mint én, ember, milyen ember vagyok. Nem arról van szó, hogy én, mint keresztény, komolyan veszem az irgalmasság, az emberi felebaráti szeretet keresztény tanításait. Hanem arról van szó, hogy én magyar hazafi vagyok, és akkor különb vagyok mindenki másnál". Szerinte ez az észjárás egy szétszakított társadalomhoz vezet, nem csak belülről, de a világhoz képest is leszakadunk. Ha a választások után folytatódik a jelenlegi politika, akkor "Magyarország kipenderül ez unióból", ismételte meg.Az ellenék kapcsán megjegyezte: amennyiben nem szedik magukat össze, nem tudnak egy hiteltérdemlő jövőképet felmutatni, valamint túllépni a saját érdekeiken, nem lesz esélyük a kormányváltásra. Akkor pedig Magyarország helye az európai közösségben megszűnik. Meg kell érteniük, hogy egyik sem kormányképes, sőt, az eddigi teljesítményük alapján nincs meg az a hitelük, amivel egy választást - bármilyen kombinációval egymás között - meg tudnának nyerni, emelte ki.Róna Péter is úgy látja, csak úgy lehetne nyerni, ha a Fidesz jelöltjével szemben minden választókörzetben csak egy valaki van. Ehhez pedig szerinte kell egy új párt, egy választási párt. "A jelenlegi pártok megmaradhatnak, létezhetnek, de mint pártok, nem jelölnek jelölteket, hanem létrehoznak egy új választási pártot, és egy új választási listát" - mondta, megjegyezve: utóbbinak legalább harmadának új arcokból kellene összeállnia, olyan nevekből, akik még nem szerepeltek a politikai életben.Mivel egyik ellenzéki párt múltja sem sikertörténet, szerinte ezért van szükség létrehozni egy új pártot, amely már létrehozatalában is egy energiagerjesztő sikerélmény maguk és a választók számára. "Egy ilyen párt lenne aztán kormányképes; képes lenne a megfelelő szakértőgárdát és az embereket összeállítani" - húzta alá. Az élén egy fiatal, karizmatikus, energikus embernek kell lennie, nevet azonban nem akart mondani a közgazdász.