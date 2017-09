A Hit Gyülekezete kiakadt a kormányra

Mind az egyházi, mind a civil szférát hátrányosan érinti az SZJA 1%-ról szóló rendelkezési szabályoknak az a megváltoztatása, mely szerint ebben az évben a NAV már csak azokat a felajánlásokat veszi számba, amelyeknek összege eléri az 1.000,- Ft-ot. Az eddigi 100,- Ft-os küszöböt váratlanul, az adóbevallási (tehát az szja-rendelkezésre nyitva álló) határidő lejárta után, egy 2017. június 13-án elfogadott "salátatörvényben" az országgyűlés visszamenőleges hatállyal emelte fel.



Ezzel az alacsonyjövedelműek és a nagycsaládos adókedvezményeket élvező adófizetők tömegeit zárták ki az 1 %-os felajánlások lehetőségéből! A módosítást nem előzte meg semmilyen előzetes tájékoztatás, társadalmi vita.



De még az átírt szabályok alapján is félrevezető, hogy csak az 1.000,- Ft-os küszöböt elérő rendelkezések darabszámát teszi közzé a NAV, mert a törvény ugyanakkor nem tekinti érvénytelennek az ez alatt maradó összegű 1 %-os rendelkezést! Különösen áll ez az egyházakra, amelyek az ún. egyház-finanszírozási törvény alapján az 1 %-os rendelkezések alapján kiegészítő támogatásra jogosultak, amelynek keretéből éppen a felajánlások számarányában részesülnek (tehát attól függetlenül, hogy azoknak mekkora volt az összege).



Az egyházi 1 % célja a megalkotásakor olyan modern egyház-finanszírozás megteremtése volt, ami figyelemmel van az egyházak társadalmi támogatottságára is. Ezzel a céllal megy szembe minden olyan irányú módosítás, ami a kisjövedelműeket megfosztja a rendelkezés lehetőségétől.



Mindemellett eltorzítja az egyházak valós társadalmi támogatottságáról megjelenő képet is.

Ezt még azzal is tetézi, hogy a 2017-es évi SZJA-rendelkezések számát összegző NAV-táblázat megnevezése elhallgatja azt a lényeges információt, hogy az nem az összes, hanem csak az 1.000,- Ft-os küszöböt elérő felajánlásokat veszi számba.



Ennek az utólagos változtatásnak döntő szerepe van abban, hogy a NAV kimutatása azt a nyilvánvalóan hamis látszatot kelti, mintha a Hit Gyülekezete részére ebben az évben - az adatok jelenlegi feldolgozottság alapján - mindössze 21. 003-an rendelkeztek volna. Ez a szám ugyanis nagyrészt az utólagosan felemelt küszöb eredménye, tehát nem fedi le az egyházunk részére rendelkezők tényleges számát, így messze elmarad az elmúlt években az egyházunk javára rendelkezők számától is.



A Hit Gyülekezete híveinek túlnyomó részét nagycsaládosok alkotják, akiknek módjuk nyílik élni a családbarát adórendszer kedvezményeivel. Ez mindenképpen kívánatos és örvendetes! Ugyanakkor nem méltányos elütni őket - és a kisjövedelműeket - az szja-rendelkezés lehetőségétől.



Az 1 % frontján való általános (nem csak a Hit Gyülekezetét érintő) visszaesésben nyilvánvalóan komoly szerepet játszik az adóbevallás új rendszere is: a NAV aktív szerepvállalása az adóbevallásoknak az adófizetők helyetti elkészítésében (ami az 1%-os rendelkezésre értelemszerűen nem terjed ki) és az online-adóbevallás bevezetése. Ehhez időbe telik alkalmazkodni, de ezt a kihívást - ellentétben a visszamenőleges hatályú hátrányos törvénymódosítással - legalább előre lehetett látni.



A Hit Gyülekezete a jelenlegi adatközlést részadatnak tekinti és a NAV-hoz fordul, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy ténylegesen hányan ajánlották fel a 1%-ukat a javára és kezdeményezni fogja, hogy tegyék közzé az összes szja-rendelkezés számát valamennyi kedvezményezett vonatkozásában.

