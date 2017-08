A hőség miatt szabadságra küldték Bécsben a lovakat

Forrás: MTI

Egy tavaly meghozott szabályzás értelmében a bécsi Szent István téren (Stephansplatz) és a Hofburgnál lévő Michaelerplatzon lévő fogatok lovait már kedden délután visszavitték a hűvösebb istállókba. A szolgáltatást ideiglenesen leállították és a bécsi közlekedésért felelős osztály is ellenőrizte az új szabályzat betartását.Ulli Sima az állatok védelméért felelős városi illetékes arról adott tájékoztatást, hogy harminc fok felett rendszeresen ellenőrzik a lovak egészségi állapotát, a fiakerek összes állomásánál friss vizet és árnyékos helyet biztosítanak.A Négy Mancs állatvédő alapítvány egyik ausztriai illetékese a Kurier című lapnak elmondta: javasolják, hogy a lovakat a következő napokban ne is engedjék ki az istállóból, függetlenül attól, hogy 35 fok felett van-e a hőmérséklet, vagy sem.A szociáldemokrata és zöldpárti városvezetés tavaly arról is döntött, hogy a lovakat csak minden második nap "dolgoztathatják", és a jövőben naponta egy órával kevesebbet, délelőtt 11-től este 10 óráig húzhatják a konflisokat. Továbbá a kocsisoknak az egyes utak előtt rendszeresen kell dokumentálniuk, hogy menetkészek, és ellenőrizniük kell a lovak egészségi állapotát.Bécsben 28 fiakervállalkozás működik, amelyek összesen nagyjából négyszáz lovat tartanak. A lovak védelmében meghozott új szabályzás betartását a város közlekedésigazgatási osztálya és a rendőrség közösen ellenőrzi. A szabály áthágása 140 és 3500 euró közötti büntetést vonhat maga után.Az előrejelzések szerint a hétvége környékén Ausztria keleti részén akár 38-40 fok is lehet majd.