Forrás: MTI-Sztárklikk

A Híradónak Gerő András azt mondta: "a Jobbik a magyar társadalom politikai megrohasztója".A műsorban elhangzott: Vona Gábor egy hete a "baloldali-liberális" Szeretem Magyarországot Klubba kapott meghívást. Először a Mandiner portál írta meg, hogy az ötlet ellen a társaság több tagja tiltakozott.Gerő András belső körlevélben fordult a vezetőséghez azt kérve, hogy vonják vissza a döntést. Úgy fogalmazott, a Jobbik nemzeti radikális eszmerendszerének szerves részét képezte a cigány- és zsidóellenes rasszizmus, ezen pedig az sem változtat, hogy az utóbbi időben békésebb szólamokat hangoztatnak, a Jobbik elnöke továbbra is "vállalhatatlan politikus". Gerő András az M1-nek arról beszélt, úgy gondolja, egy civil, nem rasszista társaság ne legitimálja a politikai és közéletben megjelenő rasszizmust.A szervezet nem vonta vissza a meghívást, Vona Gábor kedden részt vett a zártkörű vitaesten. A Jobbik elnöke a Híradó kérdésére annyit mondott, a fórumon szerinte kötetlenül beszélgettek, részleteket nem árult el.A Híradó tudósításában arról számolt be: Gerő András szerint a vitafórumon többen is szembesítették Vona Gábort korábbi rasszista és antiszemita kijelentéseivel, például azzal a mondatával, hogy ha kiderülne, hogy zsidó, lemondana.Szerinte Vona Gábor többször is magyarázkodott és azt mondta, ezeket a mondatokat valójában nem is úgy értette, ahogy azt most számon kérik rajta.Vona Gábor most azt mondja, amit a baloldali-liberális közönség hallani akar, azért, hogy szavazatokat szerezzen - tette hozzá Gerő András.A történész véleménye szerint a baloldali szavazók megnyerése miatt hangoztatott néppártosodás csak "politikai blöff", valódi bocsánatkérést ugyanis eddig sem a zsidók, sem pedig a romák nem kaptak Vona Gábortól.