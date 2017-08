A Jobbik nem engedné szavazni az iskolázatlanokat

Forrás: atv.hu

A Jobbik parlamenti képviselője azt írta: a Jobbik javaslatokat dolgoz ki a jelenleg rendkívül torz választási rendszer arányosabbá tételére, de azt is kilátásba helyezi, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők ne szavazhassanak.Hozzátette: számos alkalommal szót emeltek már azért, hogy 21. századi módon, elektronikus (rengeteg időt és hercehurcát megspórolva) módon lehessen szavazni, ahogyan erre már több biztonságosan működő példa van a világban.Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Dúró Dóra, a Jobbik alelnöke közösségi oldalán osztotta meg, a párt választási programjában "kilátásba helyezi", hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők ne szavazhassanak.Ezzel több tízezer embertől vonnák el az általános választási jogot, és ezzel az egyik legalapvetőbb állampolgári jogot - mutatott rá a kormánypárti politikus. Hollik István szerint lenézik a kevésbé iskolázottakat, megszégyenítenék, kirekesztenék őket.Aki nem végezte el az általános iskolát, az a Jobbik számára tulajdonképpen nem is létezik - összegezte a Fidesz és a KDNP véleményét.Úgy fogalmazott: ez az elitista elképzelés még az SZDSZ-t is megszégyeníti. A Jobbik szerint aki csak kétkezi munkás, az fogja be a száját? Aki nem túl szerencsés környezetbe született, annak már nem is lehet véleménye? - tette fel a kérdést.A KDNP-s politikus szerint kérdés, hogy miért akarják bárkitől is elvenni az általános választójogot, miért akarják elvenni bármely magyar állampolgártól a döntés jogát arra, hogy az Országgyűlésbe képviselőt vagy a saját településére képviselőket, polgármestert választhasson.