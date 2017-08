A jóságos Orbán Viktor kegyén múlik, hogy mi fejlődik az országban

Forrás: Hír TV

A svábhegyi református gyülekezet a 12. kerületben a Felhő utcában bővítené központját. A Magyar Nemzet arról írt, hogy ehhez két szomszédos telket is kinéztek, az egyik az önkormányzat a másik a FKF Zrt. tulajdonában van.A lap szerint már az első értékbecslések is elkészültek, ezek alapján a 12. kerület 66 ezer forintos négyzetméteráron, nettó 240 millió forintért, míg a FKF Zrt. 94 ezer forintos négyzetméteráron, 332 millió forintért válhat meg az ingatlanoktól. Hír TV kereste az FKF Zrt.-t, ahol megerősítették, hogy az MVN Zrt.-n keresztül már kezdeményezte az adásvételt, jelenleg az értékbecslést vizsgálja a vagyonkezelő. Keresték a Hegyvidéki Önkormányzatot is, de nem reagáltak. A kerület MSZP-s képviselője a csatorna híradójának azt mondta, az adásvétel még februárban megtörtént, de arra a kerületi szocialisták is kíváncsiak, miért ilyen jelentős a két telek értékbecslése közötti különbség."Szomszédos telekről van szó, ugyanolyan fekvéssel, ugyanolyan beépíthetőséggel, de 40 százalékkal drágább értékbecslést hoztak ki. Felveti az ügy a kérdést, hogy reális áron értékesítette-e az ingatlant, de nem csak ezt, hanem hogy olyan értékbecslőt alkalmaz az önkormányzat, hogy máskor is áron alul értékeltek ingatlanokat" - mondta Tüttő Kata helyi MSZP-s képviselő.Az LMP társelnöke keményen kritizálta az tranzakciót. "A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, az nyilvánvalóan egy vicc, és remélem, hogy az egyházam sem fogja felvállalni ezt a viccet. Azért kell ezt kiemelten fontossá tenni, mert az imádságtól lesz a gazdaságunk erős, az imádság nagyon fontos, de itt nem ezért emelik ki, hogy ne lehessen gazdaságilag átláthatóvá tenni, hogy ne lehessen megmutatni, hogy kik költenek, mire, és mennyi pénzt" - jelentette ki Hadházy Ákos.A Jobbik a részletekre kíváncsi. "Itt megint azzal találkozunk, Orbán Viktorhoz köthető ez a gyülekezet, tehát a fényes tekintetű vezető jóakaratán múlik, hogy valami fejlődik vagy nem. A részleteket meg kell nézni, hogy amikor ez az ügylet lebonyolítódik, hogy vajon Orbán Viktor rokonai, ismerősei részt vesznek-e ebben, vagy Balog Zoltánnak megjelennek valamilyen strómanjai az ügy környékén. Mondom, magával az elvvel egyet lehet érteni" - ismertette a jobbikos Szilágyi György.