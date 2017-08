A kertünkbe fog Mészáros Lőrinc építkezni

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az ellenzéki politikus kifogásolta, hogy egy ismeretlen cég tavaly 240 millió forintért jutott egy több mint 5 hektáros balatonakali kempinghez, amelynek forgalmi értéke 4 milliárd forint.Értékelése szerint ez egy hatalmas ingatlanbiznisz és semmiféle üzemeltetésről nincs szó.Kifejtette, a jogszabályok szerint 15 százalékos beépítési korlát van a területen, ugyanakkor 70-80 nagy értékű vízparti ingatlant ki lehetne alakítani rajta. Ennyi család érezné jól magát a mostani több ezer helyett - jegyezte meg a szocialista politikus, aki szerint egy másik 3 hektáros kempingre is hasonló sors várhat.Gőgös Zoltán azt mondta, a Balatont elzárni a közemberektől óriási bűn, ezért gyors törvénymódosításra van szükség.Közölte, javaslata a meglévő építési szabályokat nem érintené, de csak a funkciónak megfelelő építkezést engedélyezne. A módosítást szerinte a rendkívüli ülésnapon el lehetne fogadni és január 1-jén léphetne hatályba.Úgy fogalmazott, az a minimum, hogy az emberek megértsék, ha ezt is hagyják, akkor a végén semmijük nem lesz, "a kertjükbe fog Mészáros Lőrinc építkezni".Az MSZP politikusa kitért arra is, hogy idén legalább 15 százalékkal nőtt a kempingek forgalma, a bezárt ingatlanok viszont jelentős bevételkiesést jelentenek a településeknek.Szóvá tette azt is, hogy az államfő által használt balatonkenesei honvédüdülőben a meglévő két kikötő mellé egy újabb épült, szerinte ilyet nem lehetett volna csinálni; ezért az indokokra kíváncsi.