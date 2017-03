A Kétfarkú Kutya Párt támogatja a "space-bázis" építését

Forrás: magyarnarancs.hu

Kovács Gergely elmondta, ők a patafizika nagy tisztelőiként, minden felesleges beruházást örömmel támogatnak. A "space-bázis", bármit is jelentsen az, rengeteg fiktív problémára megoldást nyújthat.Annak ellenére, hogy nem Felcsúton épül meg, és ha valóban létezik Gyulaháza, akkor jó helyszínnek tartják a települést.A 3 milliárdot természetesen kevésnek tartják, de szerencsére tudják, hogy végül úgyis négyszer ennyibe fog kerülni, az nagyjából elég lesz.Kovács Gergely hozzátette még, hogy a kormány bejelentése ellenére az eredeti elképzelésüket fenntartják, Felcsúton is akarnak űrállomást építeni, olyannyira , hogy nyáron kezdik is a munkálatokat. Bár annyit pontosított, hogy ők nem űrállomást ígértek, hanem épülő űrállomást.Ez ügyben az elnök elmondása szerint már titkos tárgyalásokat is folytatta a kormánnyal, mégpedig a szíriuszival és a ganümédeszivel.A tárgyalások sikeresek voltak, ők továbbra is fenntartják, hogy nem pusztítják el a földet, ha a Kétfarkú Kutya Párt nyeri jövőre a választást.