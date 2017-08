A Kft-knek befellegzett ha nincs három milliós alaptőkéjük

Forrás: MTI-Sztárklikk

A céginformációs szolgáltató elemzése szerint részben a fegyelmezettebb gazdálkodás, de jogszabályváltozás következménye is, hogy az idén tovább csökkent a felszámolások száma, az első fél évben 3057 céget számoltak fel, 29 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.A felszámolások csökkenésének okai között kiemelték, újabban, ha a bíróság megállapítja, hogy a társaságnak nem maradt annyi vagyona, amennyi fedezné a felszámolás költségeit, felszámolás helyett rövid úton kényszertörlést rendel el.Részben az is az okok között szerepel, hogy a korábbi három évről két évre csökkent a felszámolás befejezésének törvényileg előírt határideje, bár a bíróságok ezt meghosszabbíthatják - tették hozzá.A megszűnő cégek között évek óta folyamatosan csökken azoknak a száma, amelyeket felszámolnak. 2012 első fél évében még mintegy 12 ezer cég jutott erre a sorsra, az elmúlt öt év alatt 61 ezer társas vállalkozást számoltak fel Magyarországon.Megjegyezték azt is, miközben az elmúlt öt év alatt csaknem 216 ezer társaság tűnt el a piacról, mintegy 166 ezer új társas vállalkozás kezdte meg működését.A cégek száma a 2013. évi 602 ezerről az idei év közepére mintegy 534 ezerre csökkent. Gyakorlatilag a piaci szereplők csaknem fele cserélődött ki.Jelentős eredménynek nevezik, hogy egy felszámolás átlagos időigénye a korábbi 2-3 évről 16-18 hónapra csökkent.