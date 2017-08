A kommentelők szavazati jogát meg kell vonni!

Szerző: Ceglédi Zoltán

Gondoljunk bele: közös ügyeink intézéséhez, legfontosabb döntéseinkhez tájékozottság, ráció és széles látókör szükségeltetik. Csak a legkiválóbbak privilégiuma lehet a legnagyobb kérdéseket megválaszolni.Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy a politikai csatározásokban amortizált, indulati alapon, elfogultan vitázók ugyanolyan joggal nyilvánítsanak véleményt, mint a legjobbjaink, legtisztább polgártársaink.Aki politikai vitákban vesz részt a Facebookon, az szükségszerűen buborékban él. Azokat az oldalakat látja, amit "belájkolt" (ez is milyen nonszensz impertinencia, stupid anglicizmus, hogy ő úgymond lájkol, miért nem magyarul expresszálja az intuícióit antisztatizálva, ha már idevalósi?!Régen ilyen nem volt, mi még a mezőn játszottunk csepülapugongyolát pendelyben!), csakis a saját politikai buborékjában él, tehát megvezetett. Mondhatnánk, a kommentelők hada bizony birkanép. Csak a kiválasztott források úgynevezett hírei jutnak el hozzá. Pedig a tiszta és világos döntés így lehetetlen. Nem hiába osztották meg olyan sokan pár éve a felhívást, hogy a pártok ne kampányoljanak egyáltalán, mert majd a felelős ember kitájékozódja magának a megfelelő információkat. És a reklámok se legyenek, majd elmegyek a boltba és rálepődök az akcióra.Vonják meg a kommentelők szavazati jogát, mert autót se lehet vezetni fészbukolás közben. Meg lábujjkörmöt vágni se, rengeteg véres baleset van ezekből.A kommentelők csak mondják a magukét, mindnek van egy "kiváló ötlete", olyan, "amire maga még nem is gondolt, Zolikám", pedig háromnegyeddel nyerhetne egy ötvenkétnapos programmal az ellenzék, ha összefogna a dekabristákkal, ugye hát én kiszámoltam - de úgy osztja az észt, hogy még egyszer nem számolta végig a D'Hondt-módszerrel a listás szavazatok elosztását.Sőt, azt hiszi, hogy ezt a D'Hondt-módszert most találtam ki. Na, most meg beírta a gugliba, szerencsére a Wikipedia-szócikk az első találat, de abból se fogja megérteni. Ami azért nem baj, mert a reprezentatív tények helyett a kommentelő úgyis saját mikroklímájából indul ki, és szerinte ma Magyarországon mindenkinek a vezetékneve Kovács, mert ő bárhova megy a lakásban, csak Kovácsokkal találkozik.Azt csak a jól fizetett elemző uraságok hazudják a tévében, hogy vannak Szabók is, hát én járok az emberek között, Mátételkétől Tataházáig, uram! Be is telefonálok!! Vonjuk meg tőlük a szavazati jogot, mert az "egészen biztosan tudom" véleménye olyan cikkeken alapul, amit "valahol olvasott valamikor", vagy "látta a Facebookon", tehát igaz. Én meg nemrég a Szent Miklós bazilikát láttam, mégse rakott senki reggelre a csizmámba csokit vagy virgácsot.Aki cuki kutyát, kisgyereket, ételfotót oszt meg, az szavazhat. Coelho-idézet határeset, viszont aki névtelen szerzők blogposztjait, ahol az ordenáré káromkodás a csempe, és köztük párt- és politikusnevek a fúga, az nem. Mert a kommentelő ilyen! Minden nemzetnek olyan kommentelői vannak, amilyet érdemel! Hát mikor nyílik már ki a kommentelők szeme?! Ki választotta meg ezeket a kommentelőket, én biztos nem!! Felkiáltójel!!!De persze van az az opció is, hogy nem kezdünk el azon a gusztustalan kérdésen rágódni, hogy melyik magyar polgártársunktól vonjuk meg a szavazati jogot. Az a helyzet ugyanis, hogy ha elegendő kommentet olvas az ember, akkor inkább kívánja azt, hogy bárcsak ezek se tudnának írni, sokkal szimpatikusabb emberek lennének.