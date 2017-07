A kórház udvarán egy kamionban végzik a CT vizsgálatokat az ajkai kórházban

Forrás: MTI-OS

Hétfőn reggel megkezdte működését az ajkai kórházban az a mobil CT-berendezés, amely helyettesíti a kórház külső szolgáltatója által korábban üzemeltetett, elavult CT-t. A kamionban elhelyezett mobil CT-berendezést a kórház udvarán, a korábbi CT-labor mellett állították fel. Így a betegeknek csupán néhány métert kell sétálniuk a modern berendezésig.A 16 szeletes CT-berendezés minden jellemzője megfelel a törvényi előírásoknak, sőt, olyan speciális dóziscsökkentő funkciót is tartalmaz, amely a vizsgálatok többségénél a korábbinál jóval kedvezőbb diagnosztikai lehetőségeket nyújt."Az mobil CT-berendezés működik Ajkán, a régi gép bontása megkezdődött, intézményünkben két héten belül 16 szeletes CT-berendezés fog működni. Szülész-nőgyógyászként megszoktam azt, hogy gyors és határozott döntéseket kell hozni és azokat meg is kell valósítani, hiszen két élet függ tőlem. Most, kórházigazgatóként tudom, sok élet függ tőlünk. Ezért voltunk minden erőnkkel azon, hogy az ajkai CT problémája gyorsan megoldódjon " - nyilatkozta dr. Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórházat július 11. óta irányító megbízott főigazgató.