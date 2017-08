A kormány a polgárok titkos megfigyelésére készül

Forrás: HVG - Sztárklikk

Komoly problémái vannak Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének, Péterfi Attilának a héten beterjesztett - és a szokásos módon salátatörvénybe rejtett - belügyi tárgyú törvénymódosítással, amely szorosabb megfigyelés alá vonná az állampolgárokat.A Belügyminisztérium által a kormány elé terjeszett tervezetről eddig is tudható volt, hogy erősen kihat az állampolgárok személyes adataira, azok kezelésére. Központi adattároló szervezetre bíznák például a különféle szervek által készített kép- és hangfelvételeket, azokat egységesen kezelnék, nemzetbiztonsági, bűnüldözési indokra hivatkozva onnan ki is kérhetnék azokat.Péterfalvi állásfoglalásában azonban ennél is súlyosabb problémákról beszél. Fő problémája a tervezettel, hogy az szinte automatizálná a hozzáférést az egyes hatóságok (pl. közútkezelő, közterület-fenntartó, rendőrség) által készített felvételekhez, amivel "az egyenként történő megkeresések mellőzhetők" - írja Péterfalvi a tervezet alapján.Miközben a jogalkotó úgy mutatja be a jogszabályt, mintha az nem hozna lényeges változást az adatvédelemmel kapcsolatos jogi helyzetben.Ha ez átmegy, minden adat szabad prédává válik az állami szervek számára.Jelenleg egyenként kell az ilyen adatokért folyamodni, dokumentumokkal alátámasztva, hogy a kért adat szükséges az adott szervezet törvényben rögzített feladatainak ellátásához. Az új törvénytervezet szerint azonban ezentúl egy általános, keretjellegű engedély alapján mindenféle adatot megkaphatnak az állami szervek.Ez pedig nem garantálja sem az egyes adatfelhasználások dokumentálását, sem az adatfelhasználás utólagos ellenőrzésének lehetőségét.Az adatigénylő szervezetek a tervezet alapján nemcsak utólag igényelhetik a már elkészült kép- és hangfelvételt, hanem folyamatosan, egyidejűleg is megfigyelhetik a központba továbbított felvételeket. Sőt, az általános keretjellegű engedély alapján a jövőben elkészülő felvételekhez is hozzáférést szerezhetnek - írja Péterfalvi.Miután a különböző adatgyűjtő szervek felvételeit közös rendszerbe fűzik, és a hozzáférést is megkönnyítik, a NAIH elnöke szerint "létrejön egy olyan titkos információgyűjtéshez felhasználható, képi megfigyelőrendszer", amely nagy földrajzi területet fed le.Mindezek miatt Péterfalvi Attila úgy látja, hogy a tervezet életbelépése a személyes adatok védelméhez való jog "további korlátozását" eredményezi. Ezért a következő két kiegészítést javasolja a szöveghez:1. az adatfelhasználó minden egyes esetben külön azonosíthatóan dokumentálja, miért kérte ki az adatot, illetve hogy kérelme az adatok milyen körére vonatkozik.2. a NAIH hivatalból ellenőrizhesse az adatok felhasználását.Emellett javasolja, hogy egyes helyeken (pl. templomok, szavazóhelyiségek közelében, politikai gyűléseken) rögzített adatok felhasználásának szabjanak további feltételeket a törvényben.A törvénytervezet egyik furcsa passzusa azt is előírja, hogy a szállásadók készítsenek fénymásolatot(!) vendégeik személyazonosító okmányáról. Péterfalvi ezt a tervezet szövege alapján nem látja indokoltnak.