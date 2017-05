A kormány egyeztetés nélkül emeli a reklámadót

Az online újságok járhatnak legrosszabbul

Ez az árbevétel-arányos adó 100 megtermelt forintból 7,5-et elvesz, és a már befizetett adókon felül veszi el.

A szakmai szövetségek szerint is rossz az irány

Ellenzéki vélemények

Forrás: InfoRádió

A 7,5 százalékos reklámadó bevezetésével - mondta az InfoRádiónak Dunai András, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnöke, aki szerint az adóemeléssel egy alig nyereséges szegmenst is sújtanak, amelynek a reklám az egyetlen bevételi forrása, hiszen nincs terjesztésből befolyó bevételük.Szerinte az online tartalomszolgáltatásban fizetős tartalmakkal nem lehet ezt a kiesést pótolni. Ezen cégek nyereségességi rátája tartósan nagyon alacsony, a 7,5 százalékos adóval a minimális nyereséget termelő cégek is a piac oly sok, már most is veszteséges tagjához hasonlóvá válhatnak.A Magyar Reklámszövetség a korábbi kormánypárti kijelentések dacára sem tud arról, hogy a kormány egyeztetett volna bármely szakmai szervezettel a 7,5 százalékos reklámadó kérdésében - mondta az InfoRádiónak a szervezet elnöke. Urbán Zsolt szerint minden jogorvoslati lehetőséggel élni fognak, mert az adóemelés igen kedvezőtlen irányba viszi az iparágat."Az iparágban a profitráta 3 százalék körüli, úgyhogy ez a 7,5 százalékos adó nagyon rossz irányba sodorja a teljes iparágat. Vagy árat fognak emelni, vagy tovább fogja hárítani a plusz költséget, vagy alternatív megoldásokhoz fognak nyúlni, például a nagy vállalkozások elgondolkozhatnak azon, hogy külföldre helyezzék a székhelyüket."Az MSZP elutasítja a reklámadó emelésére vonatkozó előterjesztést - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Molnár Gyula, a párt elnöke."A párt nem támogatja azt, hogy a média területén további adminisztratív eszközökkel próbálják meg a számukra nem kedvező médiát. Bár a reklámadó mindenkire vonatkozik, ezt közpénzből könnyebb kifizetni, mint magánpénzből. A médiacégeknek hozzá kell járulniuk a dolgokhoz, de nem büntető alapon."