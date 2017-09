A kormány elismerte, hogy a felére csökkentette a fogyatékkal élő emberek munkabérét

Forrás: MTI-OS

A Párbeszéd törvénymódosító javaslatot nyújtott be a parlamentnek, hogy ezek az emberek megkaphassák a nekik járó pénzösszeget.Felháborító, hogy a kormány újra a legkiszolgáltatobbak emberek pénzét veszi el és hozza kilátástalan helyzetbe őket. Az elmúlt hét évben a fogyatékossággal élő emberek a megalázáson kívül semmit sem kaptak Orbánéktól.Leépítették az ezeket az embereket segítő szociális védőhálót, lecsökkentették a számukra elkülönített támogatásokat és idén áprilistól a bérüket is megfelezték.A jövő évi választásokon azért kell leváltani a jelenlegi rendszert, hogy végre igazságot tehessünk és Mészáros Lőrinc helyett a közvagyonból végre azoknak juthasson, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.A Párbeszéd ezért benyújtott egy javaslatot, hogy már most visszaállítsuk a korábbi támogatási összeget, jövőre pedig ezt is megdupláznánk, ahogy a Mindenki számít! programban is áll.Szabó Tímeatárselnök, országgyűlési képviselő