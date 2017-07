A kormány idősekről való gondoskodása megbukott

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Tavaly a betegek között az átlagnál nagyobb (36%) arányban bővült a 60 évesek vagy annál idősebbek csoportja is. Sokan vannak tehát, akiknek idős hozzátartozójukról kell gondoskodniuk és sokan választják azt a megoldást, hogy a szeretett hozzátartozót nem szakítják ki a megszokott környezetéből, hanem otthon ápolják.Ez nem csak lelkileg és fizikailag nehéz, de jelentős anyagi terhet is jelenthet a családoknak.Az otthonápoláshoz a területileg illetékes szociális szolgáltatótól kérhetünk segítséget. A házi segítségnyújtás lényege, hogy a rászoruló továbbra is önállóan, a saját otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi teendők elvégzéséhez, úgy, mint mosakodáshoz, öltözködéshez, esetleg bevásárláshoz.Az ellátást a helyi önkormányzat köteles biztosítani a rászorulóknak, amihez támogatást kap az államtól.Változó, hogy az önkormányzatok mennyi hozzájárulást kérnek a házi segítségnyújtásért. Van olyan település, ahol, például ha az idős, aki a gondozást igényli, havi 60 ezer forint feletti jövedelemmel, vagyis nyugdíjjal rendelkezik, 250 forintot kell fizetnie a szolgáltatásért óránként.Ha a jövedelme 40 és 60 ezer forint közötti összeg, akkor a házi ápolásért óránként 100 forintot kell fizetnie, ha pedig 40 ezer forintnál kevesebb a jövedelme, térítésmentesen veheti igénybe a házi segítségnyújtást.Az egyik budapesti kerületben pedig 28500 forint alatti havi jövedelem esetén óránként 10, 51 301 és 57 000 forint közötti jövedelem esetén 525, 65 551 és 76 950 forint közötti rendszeres havi jövedelem esetén pedig 675 forintot kérnek a szolgáltatásért óránként.Ugyanakkor ezek a térítési díjak sincsenek kőbe vésve, a fizetendő összeg csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.A megállapított személyi térítési díj viszont soha nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 25 százalékát, illetve 30 százalékát, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.Mindez nem is tűnik olyan vészesnek első ránézésre, azonban idén januártól jelentősen megváltozott az idősgondozás. Eddig ugyanis minimum egy, legfeljebb napi négy óra otthoni gondozásra lehetett jogosultságot szerezni, ezt az ellátott egészségi állapotának súlyosságának függően határozták meg.Januártól azonban törölték az ellátotti szerződésekből, hogy kinek hány órányi gondozásra van szüksége.Vagyis ezzel a változtatással a legrosszabb állapotban lévő idősek kerülhetnek bajba, hiszen nekik eddig napi három-négy óra gondozás járt, mostantól viszont mindössze annyit rögzítenek a velük kötött szerződésekben, hogy kapnak majd ellátást, ám azt, hogy milyen időtartamút, már nem.A legtöbb családnak jórészt saját magának kell megoldania az idős rokonról való gondoskodást. Több olyan cég is van, ami ebben segítséget nyújthat, ám azok az önkormányzati térítési díj sokszorosáért vállalja az idősek otthoni ápolását.