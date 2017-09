A kormány így akarta eltenni láb alól a korrupciót vizsgáló EU-s delegációt

Szerző: Jász

Foggal-körömmel küzdöttek Lázárék, hogy ne vizsgálódjon itt az az EU-s bizottság, ami többek között a felcsúti kisvasutat és a 4-es metrót akarta megnézni, hogy meggyőződjön róla, a magyar kormány felelősen költötte el az uniós pénzeket.A bizottság végül minden igyekezet ellenére megérkezett. Lázárék még ekkor sem adták fel a küzdelmet, bevetették a titkos fegyvert, az orosz metrókocsikat.Majdnem sikerült is az ördögi terv. A metrókocsik ajtajai pont akkor csukódtak be, amikor a delegáció tagjai szálltak be a szerelvénybe. Egy pillanatra megfagyott a levegő. A Putyin-féle orosz erőkarok tolták össze az ajtókat, az Eu-s bicepszek feszítették szét. Néhány másodperces küzdelmet követően, végül az uniós izmok győzedelmeskedtek.Szerencsére nem sérült meg senki, így folytatódhatott a kirándulás... Részletek az Index videójában: