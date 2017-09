A kormány jól átverte a családokat

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, eljött az ideje annak, hogy a Fidesz-kormány beismerje: hazudtak a magyar családoknak a családi pótlékról.Álljon ki Rétvári Bence államtitkár és mondja meg egyenesen, hogy a családok szeptemberben egy fillér családi pótlékot sem kapnak - szólított fel.Az MSZP-s politikus közölte, a kormány nem adott semmit, csak annyit csinált, hogy néhány nappal korábban fizették ki a szeptemberi családi pótlékot.Hozzátette, álljon ki bármelyik fideszes politikus és tisztázza, miért csapták be a magyar családokat.Bangóné Borbély Ildikó emlékeztetett arra, hogy múlt héten frakciótársával törvénymódosítást adtak be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy negyven százalékkal emeljék meg a családi pótlék összegét, amely nyolc éve változatlan.Elmondta, a törvényjavaslat azt is kezdeményezi, hogy fizessék ki a családoknak a szeptemberi családi pótlékot.