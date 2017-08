Szerző: Lendvai Ildikó

Ehhez képest azt, hogy egy amerikai kisvárosban a fehér felsőbbrendűséget hirdető neonáci megmozdulás egyik résztvevője szándékosan belehajtott az ellentüntetőkbe, egy fiatal jogásznőt halálra gázolt, 19 embert megsebesített, a következőképpen kommentálta: "Ide vezet a liberálfasizmus." (Nem, kedves Szilárd, ezek szimpla fasiszták voltak, semmi "liberál", hiába utálod a liberalizmust jobban)."Hol együttműködnek, hol összecsapnak a szélsőbalos, szélsőliberális és szélsőjobboldali megszállottak." Vagyis egyik kutya, másik eb, jó, a rasszista niggerezés-zsidózás se komilfó, viszont a neonácik ellen demonstrálók szélsőbaloldaliak és szélsőliberálisok, és szintén megszállottak.Mégsem hihetem, hogy a Fidesz alelnökének elkerülte a figyelmét: itt a neonácik gyilkoltak, és nem fordítva.Szerintem inkább trenírozik őszre. Ugyebár a kormány mindent megtesz, hogy erőszakos őszi összecsapások rémét fesse fel. Ha nem talál, csinál.Ha a kormányellenes tüntetők -ahogy eddig- most sem akarnak az istennek sem erőszakoskodni, mibe kerül, hogy rájuk rontson egy-két, 'hazafias' érzéseiben sértett kopasz banda.Sokkal olcsóbb, mint a vizes vébé, de látványosságnak az se lesz kutya, amikor majd a kormány a közrend éber őrének népszerű szerepében tetszelegve rendet csinál, esetleg pár újabb jogkorlátozást vezet be. És akkor újra jön a bülbülszavú Németh Szilárd, és háborog a "szélsőbalos szélsőliberálisok" és "szélsőjobboldaliak" összecsapásán. Hiszen már mostani kommentárja szerint is mindkét fél egyformán "a csendes, nyugodt és normális többség kárára" cselekszik.Szólott Németh Szilárd a maga közismerten csendes, nyugodt és normális hangján. Már hallgatni is maga a lelki béke. Bár úgy teljes, ha nézhetem is közben.