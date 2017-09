A kormány szerint "a biztonságos betegellátás feltételei adottak, csökkentek a kórházi fertőzések"

Forrás: MTI / Sztárklikk

A szaktárca ezt arra a Magyar Nemzet által közölt jelentésre reagálva közölte, amelyben az áll, tavaly 1481 multirezisztens, vagyis a legtöbb antibiotikumnak ellenálló kórokozóval is megfertőződött beteg halt meg a kórházakban.Az Emmi szerint világjelenségről van szó, oka pedig, hogy egyre súlyosabb a kórházban ellátott betegek köre, egyre magasabb kockázatú beavatkozásokat hajtanak végre és terjed az antibiotikumok helytelen alkalmazása. Hozzátették, a fertőzés kockázatát növeli, ha a beteg életkora vagy állapota miatt eleve legyengült.A tendencia ellenére az Emmi szerint a magyar kórházakban javult a megelőzési gyakorlat és csökkent a kórházi járványok száma. "A magyar megoldások és intézkedések egyértelműen eredményesek, a jelentési fegyelem folyamatosan javul, a biztonságos betegellátás feltételei adottak" - olvasható a szaktárca közleményében.Kifejtették, hogy 2015-höz képest nagyságrendileg 10 százalékkal csökkent a bejelentett kórházi járványok száma, a legnagyobb mértékben az egészségügyi ellátással közvetlen összefüggésben kialakuló járványok mennyisége csökkent, a 2015-ös adatokhoz képest a negyedével.2014 óta folyamatos és számottevő csökkenés tapasztalható a Clostridium difficile (CDI) okozta fertőzések számában, ennek előfordulása gyakorisága Magyarországon a finn és a német adatoknál is alacsonyabb.A CDI mellett a kórházi véráramfertőzések, illetve a több antibiotikum hatásával szemben ellenálló kórokozók okozta fertőzések előfordulása az előző évhez képest gyakorlatilag változatlan maradt, miközben a kórokozók előfordulási gyakorisága emelkedik.Kiemelték továbbá, hogy az egészségügyi ellátásba bekerült betegek szervezete, immunrendszere gyakran legyengült, nem ritkán már fennálló fertőző betegséggel érkeznek az ellátó intézménybe, így őket a fertőzések is könnyebben elérik.Gyakori az is, hogy a beteg immunrendszerének mesterséges gyengítése miatt a fertőződést a legnagyobb gondosság és higiénés rendszabályok betartása mellett sem lehet megelőzni.Az Emmi közleményében azt írta, szakmai prioritás a kézhigiénés gyakorlat fejlesztése, ezt egy 11,4 milliárd forintos program is támogatja, de elindítanak egy másik, 10 milliárdos programot is a betegbiztonság növelése érdekében.