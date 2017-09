A kormány támogatja a 40 ezres csepeli stadion megépítését

Forrás: MTI

A sportvezető a Magyar Atlétikai Szövetségnek a 2017-es nemzetközi pályaszezont értékelő sajtótájékoztatóján hozzátette: a versenyzők magasra tették a mércét, ezt a teljesítményt nehéz lesz megismételni, ugyanakkor szeretné, ha a jövőben nemcsak vb-érmese, hanem végre világbajnoka is lenne a sportágnak.Gyulai Miklós beszélt arról is, hogy a MASZ jelezte szándékát a 2023-as felnőtt szabadtéri vb megrendezésére, amit a kormány és a sportvezetés is támogat."Jelenleg a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (IAAF) várjuk a feltétel- és szempontrendszereket ahhoz, hogy a végleges döntés megszülessen a pályázatról" - fogalmazott az elnök. Az MTI-nek megerősítette, hogy a vb helyszíne egy Csepelen felépítendő 40 ezres, majd 15 ezresre visszabontható atlétikai stadion lenne. Kitért arra is, hogy az IAAF várhatóan jövő szeptember-október táján dönt majd a 2023-as vb odaítéléséről.