A közismert színházi rendező nagyon kiosztotta Puklit

Forrás: 24.hu

A Momentum erőteljes kritikája apropóján Schilling Árpád Jászai Mari-díjas rendező, a Krétakör alapítója Facebook-oldalán arról írt: "igaz, hogy a konzervatív érzelmű, gondolkodású választópolgárok jobbat érdemelnek a totálisan elvtelen Fidesznél.De vajon mennyire hiteles az a párt, amelynek vezetője úgy lép a nyilvánosság elé, hogy sem az alapító tagokat, sem a támogatókat nem hajlandó megnevezni, de máris beszól egy másik, frissen alakult, fiatalokból álló pártnak és kijelenti, hogy senkivel sem hajlandóak együttműködni?" - idézi a rendező szavait a 24.hu . Szerinte Pukli István egykor egy szépreményű ifjú igazgató és közéleti figura volt, mára azonban egy médiatroll színvonalára zuhant. Egy valódi konzervatívtól elvárja, hogy ne másokat minősítsen, hanem maga járjon elő jó példával."Legyen képes az önmérsékletre, és ne pont ugyanazt a hangulatgerjesztő, egymással szembeni bizalmatlanságot fokozó politikát képviselje, mint az általa megvetett Orbán Viktor! Miért olyan fontos leszdszezni, meg mszpzni a Momentumot? Miért? Mert ők is most indultak, és Pukli szeretné, ha hitelüket vesztenék, és a rájuk szavazók átpártolnának. Miért kell rögtön kijelenteni, hogy nem akar összefogni senkivel? Mert ezzel akar kitűnni. Érdekes módon a Momentumnak is pont ez jutott eszébe, csak korábban. Csapataink harcban állnak. Pont ugyanolyan eszközökkel, pont ugyanolyan retorikával: MINDENKI HÜLYE, CSAK ÉN VAGYOK AZ OKOS."Schilling úgy látja: rengeteg jó gondolat, önmagában érvényes és hiteles személy vág neki 2018-nak, csak éppen elszigetelten és reménytelenül.