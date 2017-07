A Lánchíd 2020-ig lezárva!

Forrás: MTI-Sztárklikk

Ez egy körülbelül 2-2,5 éves folyamat. Nagyon komplex és bonyolult, mert a városnak egy fontos szerepet betöltő hálózati elemét kell felújítani - közölte Dabóczi Kálmán.Hozzátette, hogy hétvégenként kisebb problémát okoz, ilyenkor le is lehet zárni a Lánchidat anélkül, hogy érdemi fennakadást okozna a rendszerben."Hétköznapokon viszont - különös tekintettel arra, hogy a budai és pesti rakpart, illetve a hozzá kapcsolódó úthálózati elemek milyen funkcionalitást töltenek be a rendszerben - az Alagút fontos elem" - mondta a BKK vezérigazgatója.Kifejtette, a turisztikai forgalom olyan mértékben növekszik, hogy egyes időszakokban a gyalogos forgalom bizonyos értelemben blokkolja az autós forgalmat."Ezért úgy kell kialakítani a rendszert, hogy a gyalogosforgalomnak meglegyen az a keresztmetszete, amely sokkal gyorsabban tud nagyobb tömeget áramoltatni. Emiatt csökkenni fog a Clark Ádám tér körforgalmának a mérete"- jelentette ki Dabóczi Kálmán.Hozzátette, hogy a híd alatti gyalogos átjárót is ki kell bővíteni, meg kell növelni, hogy ne az autós forgalmat, a közösségi közlekedést akadályozza. A BKK vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy mindez nem egy-egy elszigetelt elem."Az Alagút, a Clark Ádám tér, a Lánchíd, illetve a pesti oldalon a kapcsolódó elemek az Erzsébet térig egyben kell kezelni és egységes logikai megoldást kell tartani.Fontos szempont például, hogy ha valaki átjön a Lánchídon, a pesti oldalon hogyan tud eljutni a rakpartra. Ezeknek a tervezése folyamatban van" - jelentette ki a vezető.A Lánchídra ráadásul műemléki felújítás vár, a második világháborúban nagyon komoly sérüléseket szenvedett, szétbombázták, felrobbantották.Mivel közvetlenül a második világháború után komoly anyaghiány volt és számos műszaki megoldás hiányzott, félkész megoldások rögzültek.Utána a 70-es években volt ugyan egy felújítás, az azonban ezt az állapotot konzerválta. És már ez is több mint 40 éve volt - idézte fel Dabóczi Kálmán."Most jutottunk el oda, hogy egy komplex felújítással a világháború előtti díszítéseket, a háromlábú kandelábereket és az összes nem öncélúan historizáló elemet visszaállítsuk, és így egy sokkal szebb híddá váljon" - fogalmazott a BKK vezérigazgatója.