A legjobb anyós címért küzdöttek

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Az egész napos versenysorozatban hét próbát kellett kiállniuk, és a legszebbet is kiválasztották közülük. A szervezők az anyós pejoratív értelmét szeretnék megváltoztatni a köztudatban."A szellemi képességeket anyósteszttel és memóriateszttel is próbáljuk értékelni, illetve az ügyességi versenyekből idén először egy airballba való bemászással és az abban való küzdéssel is meg kellett próbálkozzanak.Persze a hagyományos versenyszámok, például a sodrófahajítás, a cuccoló verseny, a gyümölcsszüret sem maradt el" - emelte ki Deák Zsolt Antal fesztiválgazda.A kötélhúzásnál egy oldalon álltak az anyósok, a többi feladatnál viszont egymás ellen küzdöttek. Van köztük olyan is, aki már ötször is elnyerte a Szuper Anyós címet."Készülni nem kell erre a versenyre, csak szívvel-lélekkel bele kell adni mindent, mert az, hogy megmérettetjük magunkat, attól hogy most már anyósok vagyunk, meg már nyugdíjas korban lassan, vagy már jól benne vagyunk, igenis vállalni kell minden megmérettetést, és kipróbáljuk magunkat, hogy mit tudunk, mit bírunk, mert mi anyósok sokat bírunk" - mondta Nagyné Borbás Mária résztvevő.A versenyzők mind úgy látják, hogy a vejeik-menyeik szerint ők jó anyósok. "Szerintem tudomásul kell venni azt, hogy a fiataloknak más az életfelfogása, mint a miénk már, el kell fogadni azt, amit ők szeretnének, tanácsot lehet adni, de beleszólni szerintem semmibe nem" - fogalmazott Meilinger Gézáné.A hűvös idő ellenére is sokan kilátogattak az anyósfesztiválra, az após-vő sörivó és virslievő verseny azonban jelentkezők híján elmaradt.