A Legonál nem tudnak a beharangozott nyíregyházi Legolandról

Forrás: Privátbankár

"Merlin Entertainments currently has no plans on opening a LEGOLAND Discovery Centre in Nyíregyháza" - idéznek a cég sajtóirodájának e-mailjéből a Privátbankáron.Vagyis, hogy nem tervezik, hogy Nyíregyházán nyitnának LEGOLAND Discovery Centert, márpedig ehhez csak nekik van joguk, ugyanis a Merlin Entertainment kizárólagos működtetője az ilyen intézményeknek.Megkérdezték a nyíregyházi önkormányzatot is, hogy akkor mi a helyzet. "A Kormány a 1092/2017 kormányhatározat. A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség Kiemelt Turisztikai Térség fejlesztéséről szóló határozatában döntött Nyíregyháza turisztikai fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról" - idézik a döntést az önkormányzati válaszban.Azt is hozzáteszik, hogy "a Kormány támogatta azt az elképzelését is a városnak, hogy egy egyedülálló a tágabb térségben is nagy vonzásképességű attrakciót hozzon létre, így 9,5 milliárdos keretet biztosít arra, hogy komoly tárgyalópartnerként kereshessük meg azt a nemzetközi vállalatcsoportot, amely az építkezéshez és üzemeltetéshez szükséges jogokat birtokolja."Tehát egyelőre még szó sincs arról, hogy a Legoland Discovery Center egyáltalán megépülhet, csak most fognak tárgyalóasztalhoz ülni a Merlinnel, ahol eddig egyáltalán nem terveztek Nyíregyházával.