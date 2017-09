A Liberálisok Botka mellé állnak

Lázár belejött, Nógrád megye nevét is meg akarja változtatni

Forrás: MTI / Sztárklikk

Fodor Gábor elmondta, hogy a munkában külügyi kabinetjük vezetője, Szent-Iványi István vesz majd részt.A politikus azzal érvelt, hogy csak az ellenzéki együttműködés teremtheti meg a kormányváltáshoz szükséges alapokat.A választók, különösen a demokratikus ellenzéki oldal szavazóinak elsöprő többsége együttműködést akar az ellenzéki pártok között - jelentette ki.Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy egy friss közvélemény-kutatás válaszadóinak 73 százaléka egyetértett azzal, hogy egy ellenzéki összefogás során a Magyar Liberális Pártra is szükség van a kormányváltáshoz.Szent-Iványi István szintén azt hangsúlyozta, hogy azért kell részt venniük a "kormányváltók szövetségének" tanácsadói munkájában, mert csak széles körű együttműködés vezethet el a kormányváltáshoz. Hozzátette, ez a szövetség nemcsak a pártokat, de a civileket is képes megszólítani.Hangsúlyozta, nem a szocialisták vagy a liberálisok programját kell elkészíteni, hanem a kormányváltók szövetségét, amelyet mindenki a magáénak érezhet és amely képes helyreállítani az ország romokban heverő nemzetközi tekintélyét.Fodor Gábor egy kérdésre válaszolva azt mondta, ezzel párhuzamosan saját programot is készítenek, de remélik, hogy a mostani munka elvezet a közös fellépéshez.