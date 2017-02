A magyar egészségügyben a gyermekeink sincsenek biztonságban

Az országos tisztifőorvos körlevélben utasította az egészségügyi intézményeket, hogy Budapestre lehetőleg ne küldjenek lélegeztetőgépre szoruló beteget, mert megteltek a fővárosi gyermekintenzív ágyak. A szaktárca tájékoztatása szerint amióta az Országos Mentőszolgálat végzi az intenzív ágyak nyilvántartását, most fordult elő először ilyen szükséghelyzet.Nem kell félni attól, hogy nem látják el a beteg gyerekeket amiatt, hogy csaknem telt ház van a budapesti gyermekintenzív osztályokon - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.Velkey György azt mondta, most a kapacitások telítettek, de ennek is megvan a rutinja: az elmúlt napokban folyamatosan egyeztettek az intézményvezetőkkel és intenzívosztály-vezetőkkel.A kórházigazgató hozzátette: máskor nem szokott ennyire kiéleződni a helyzet, az intenzívosztályok kihasználtsága általában 50 százalékos. A Beteshda Kórházban jelenleg egy szabad hely van - hangzott el a vasárnap déli híradóban.