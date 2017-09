A Magyar Idők ismét hazudott

Közélet

Koronahercegnővel találkozott Orbán Viktor - fotók

Mary Elizabeth dán koronahercegnő és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett ma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Bizottságának 67. ülésén a Budapesti Kongresszusi Központban. A koronahercegnőt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere fogadta a Liszt Ferenc-repülőtéren. Mary Elizabeth a WHO európai regionális bizottságának fővédnökeként fel is szólalt az ülésen.