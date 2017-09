Szerző: Lendvai Ildikó

Na nem ilyen csúnyán mondják, csak -mint írják- "meleg szívvel","őszinte aggodalommal" Cavinton szedését javasolják, ha már "az idő vasfoga nem kegyelmezett" (ilyenek ezek a vasfogak). Az is kiderül, mi hülyített el annyira, hogy azt állítsam: a kormány fél a népszavazásoktól. "A hosszú évek áldásos parlamenti munkája feledékennyé tette".Igaza lehet ezeknek a cukipofa fiúknak. A múltkor egy ellenőr a metrónál már csak unott intéssel terelt tovább, eszébe sem jutott a bérletem után érdeklődni. És előfordul, hogy a telefonomat csak úgy találom meg, hogy a másikkal rácsengetek. Plusz a múltkor a nylonzacskóban levitt szemetet a kukába dobás helyett a bevásárlószatyor mellett véletlenül magammal cipeltem a boltba.Azt is sűrűn mesélgetem, hogy az egyik unokám óvodás korában, miután gálánsan felajánlotta, hogy ha nagy lesz, feleségül vesz, hozzátette: "És majd csodálkoznak, milyen öreg feleségem van!" És ennek is már 8-9 éve!!Szóval a Magyar Idők minden szava igaz. Mint általában. Ezt teszi az emberrel a kor meg a hosszú parlamenti évek. Közállapotainkért aggódva kiszámoltam. Orbán Viktor nálam 7 évvel többet töltött az országgyűlésben. Most akkor egy füst alatt váltsak ki neki is egy doboz Cavintont?Ez amúgyis kutyakötelességem, hiszen az egyik kiváló memóriájú kormánylap már a miniszterelnök úr feleségeként emlegetett. Összecserélte a nevünket Lévai Anikóéval, dehát ő sem tarthat észben minden apróságot.Bár talán lenne annak a második doboz Cavintonnak jobb helye is. Nyáron felröppent a hír, hogy a Magyar Időknek új tulajdonosa lesz Mészáros Lőrinc személyében. Ő annak idején 1 milliárd forintot felejtett ki a vagyonnyilatkozatából. Istenem, mit nem adnék, ha feledékenységem odáig fokozódna, hogy csak úgy kieshessen a fejemből: van még valahol 1 milliárdom!Amúgy a Magyar Idők azért aggódik értem, mert szerintük elfelejtettem a kormány által kezdeményezett érvénytelen 2016-os népszavazást. Hülye vagyok, hülye vagyok, de erre azért emlékszem. Csakhogy a választópolgárok itt nem saját kezdeményezésükre szavaztak, hanem a kormány akaratából szavaztatták őket.Az igazi népszavazás pedig különbözik a kormányzati népszavaztatástól. Épp úgy, mint az igazi újságírás a kormányzati újságíratástól.