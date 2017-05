A magyar kormány tovább játszik az EU-val

Forrás: MTI / Sztárklikk

A kormánypárti politikus ismertette, hogy az EP valószínűleg a két, Magyarországot elítélő javaslatból az egyiket el fogja fogadni.A néppárti tervezet is kritikus, ugyanakkor olyan véleményeket és felszólításokat rögzít, amelyeknek a magyar kormány ma is megfelel - ismertette Gulyás Gergely. Hozzátette: a kormány párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal és rendre a kompromisszumos megoldást keresi.A baloldal javaslatát Magyarország elleni nyílt támadásként értékelte, ugyanakkor jelezte, hogy annak sincs semmilyen "kötő ereje".Tudomásul kell venni azt is, hogy aki magyar részről támogatja a 7. cikkely elfogadását, a szavazati jog elvonására, felfüggesztésére irányuló mechanizmust, annak utána itt a választók előtt kell elszámolnia - szögezte le a Fidesz alelnöke.