A meccset Molnár Zsolt fogja megnyerni

Szerző: Ceglédi Zoltán

Ezt a belső kört utoljára Gyurcsány Ferenc tudta lenyomni, még 2004-ben, de most ugye, vele pont egybeesnek az érdekeik, hiszen neki fogják ezzel át-, vagy visszaadni az MSZP-t.Fizikai csoda lesz, hogy a kishal DK eszi meg a nagyobb szocialistát, de ugye, falatonként, szépen haladva menni fog ez. Egyébként pedig egyetlen párt sem méltó az önálló létezésre, ha a választás előtt kábé 9 hónappal kinyírja az utolsó (más megközelítésben: Horn Gyula óta az első), valóban belső miniszterelnök-jelöltjét.Ja, és azt is fenntartom: Botka a gyurcsánymentes közös lista erőltetésével újra és újra a falnak szalad.Valószínűleg eleve egy erős MSZP megteremtésének igényével kellett volna jelentkeznie, szocialista kormányfő-jelöltként, azzal, hogy ők igyekeznek a lehető legtöbb baloldali polgárt elvinni a szavazásra, tegyenek a többiek is így, és ha mindenki teszi a dolgát, akkor létrejöhet egy koalíciós kormány 2018-ban.Gyurcsánymentes közös lista ugyanis szinte biztosan nem lesz, a gyurcsányos pedig Botka politikai halálát és egyben a 2014-es összefogósdi felmelegítését fogja elhozni, pont olyan csúfos kudarccal. Sőt. A szereplők ma még jobban utálják egymást, mint bő három éve, eléréseik, erőforrásaik korlátozottabbak, és azt is egymást nyírására használják.Kábé itt tartunk. De a konklúzió legyen az, hogy ha egy párt ki akarja nyírni magát, nem dolgunk ebben megakadályozni.Majd ha egy tisztességes, elvhű, liberális párt mászik ki az ablakpárkányra, nyilván elgondolkodok rajta, hogy lebeszéljem az ugrásról. A mai MSZP-nek viszont radikális megoldás kell. Ugorjon, aztán majd kiderül, tud-e repülni.