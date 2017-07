A mekis, burger kinges, KFC-s üdítők jegében Coli baktériumokat találtak

Forrás: portfolio.hu

A BBC "Watchdog" nevű műsorában azt tesztelték, a McDonald's, Burger King és a KFC brit éttermeinek menüjében vajon megtalálhatók a Coliform baktériumok, ezen belül is azok, melyek melegvérű állatok székletében nagy számban tenyésznek (Fecal Coliform).Utóbbi baktériumok (ahova az E. Coli is tartozik) ugyanis betegségeket terjesztenek, gyakran használják őket arra, hogy a vizek és az élelmiszerek egészségügyi minőségét megállapítsák.A Coliform baktériumokat 3 mekis, 6 burger kinges és 7 KFC-s üdítőben találták meg, ezekből 4 burger kinges és 5 KFC-s üdítőben volt jelentős a baktériumok mennyisége - összesítette a lap.A baktériumokat az üdítők jegében találták meg. A KFC sokkolónak nevezte és extrém csalódott volt az eredmény miatt, hiszen napi és heti szinten is ellenőrzik a jég minőségét.A Burger King azt mondta, hogy náluk a tisztaságra és a higiéniára nagy hangsúlyt fektetnek. A McDonald's megjegyezte, hogy éttermeikben komoly szabályok vonatkoznak a jég tárolására és készítésére.