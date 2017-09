A menekültekkel való rossz bánásmód nem mentesít a befogadás alól

Forrás: MTI / Sztárklikk

Thomas de Maiziere sajtónyilatkozatában felidézte, hogy az uniós belügyminiszterek tanácsa 2015-ben nem teljes egyetértésben, hanem minősített többséggel döntött a mechanizmusról.Ez ugyan "szokatlan" megoldás volt, de szükség volt rá, és az Európai Bíróság most megerősítette, hogy a döntés jogos, és kötelező érvényű.Ez "jó és fontos jel", azt mutatja, hogy "a menekültek nagy témáját csak európai szolidaritással lehet megoldani", ami a harmadik országokkal folytatott együttműködésre, a külső határok védelmére és a legális úton érkező menekültkontingesek ügyére is vonatkozik - húzta alá az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.Hozzátette, elvárja, hogy az érintett országok teljes mértékben eleget tegyenek kötelezettségeiknek, elfogadják az ítéletet, befogadják a megfelelő számú, védelemre szoruló menekültet és gondoskodjanak arról, hogy ott is maradjanak.Mint mondta, nagyon üdvözli Robert Fico szlovák kormányfő kijelentését, miszerint országa elfogadja az ítéletet, hiszen "egy jogi közösséghez az is hozzátartozik, hogy a legfelsőbb bíróság ítéleteit elfogadják".Amennyiben ez nem történik meg, alkalmazni kell a megfelelő eszközt, ebben az esetben az uniós kötelezettségszegési eljárást - tette hozzá Thomas de Maiziere.Arra a felvetésre, hogy Németország nem küld vissza menedékkérőket Magyarországra, azt mondta, hogy "a menekültek emberhez méltó befogadásának természetesnek kellene lennie minden európai országban", így Magyarországon is.Senki sem kaphatja meg a menekültek befogadása alóli mentesség "jutalmát" azzal, hogy "különösen rosszul bánik a menekültekkel" - mondta a német belügyminiszter.