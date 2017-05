A nagyvárosokban zuhant a Fidesz támogatottsága

Forrás: hvg.hu

A második helyért továbbra is az MSZP és a Jobbik verseng: előbbinek maradt a tábora 13 százalékos, utóbbié - akárcsak a múlt hónapban - egy árnyalattal, 11-ről 12 százalékra bővült. Őrzi negyedik helyét a DK, támogatottsága 4 és 5 százalék között ingadozik, most az utóbbin áll. Az LMP továbbra is - lassan egy éve - 3 százalékos, és most a Momentum mögött is ennyi választópolgár található. Az Együtt a népesség 2 százalékára számíthat, a Kétfarkú Kutya Párt és a Liberálisok 1-1 százalékra.Az aktív és elkötelezett pártválasztók körében a Fidesz 40 százalékot ér el, az MSZP-nek 20, a Jobbiknak 17 százaléka van. A biztos pártválasztók 8 százaléka a DK híve, 5 százalékuk az LMP mögé sorakozik fel. Az aktív szavazók között ebben a hónapban a Momentumnak és az Együttnek 3 százaléka van, a Liberálisoknak és a Kétfarkú Kutya Pártnak pedig 1-1 százaléka.Egyértelműen látszik, hogy a Fidesz a fővárosban és a megyeszékhelyek települési kategóriájában támogatókat veszített: az előbbi csoportban egy hónap alatt 30-ról 22 százalékra, az utóbbiban 25-ről 16 százalékra csökkent a tábora.A kisebb és közepes vidéki városokban viszont lényegében nem módosult a kormánypárt tábora (27 százalékos volt, most 28 százalékos), és a falvakban is változatlan a szavazótábor nagysága (április: 28 százalék, május 27 százalék). További érdekesség, hogy a kormánypárt támogatottsága az utóbbi hónapban a versenyszférában dolgozók körében az átlagosnál nagyobb mértékben, 5 százalékponttal csökkent, míg a közszférához, államhoz, önkormányzathoz kötődő aktív munkavállalók körében 7 százalékponttal emelkedett.