A NAV szerint nem bűncselekmény, hogy fel nem épített uszoda korszerűsítéséhez kértek uniós pénzt

Forrás: hvg.hu

Az energetikai korszerűsítéshez nyújtott támogatásról szóló döntés "korábban is meghozható, hiszen annak nem feltétele a meglévő építmény, csupán a kivitelezésnél lesz az" - lényegében ezzel indokolta a NAV azt, miért szüntették meg bűncselekmény hiányában a nem létező sásdi uszoda korszerűsítésének ügyében indított nyomozást - írja a hvg.hu A Szabad Pécs emlékeztet: a Magyar Narancs márciusban számolt be arról, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban Baranya megyében is épülhet két tanuszoda: Vajszlón és Sásdon. A vajszlóit még el sem kezdték, a sásdinak egy júliusi fotó alapján elkészült már az alapja.Ennek ellenére a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság Sásdon a "Dél-dunántúli tanuszodák épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével" nevű projektre százmillió forintot nyert idén január 19-én.Vagyis, az uszoda még nincs készen, de máris korszerűsíteni akarják - magyarázz a lap.A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban akkor azt mondták: amikor kiírták az uszodaépítési pályázatot, nem kérték a kivitelezőtől, hogy megújuló energiával működtesse az épületet, csak azt, hogy a későbbiekben alkalmas legyen rá. Szeretnék azonban, ha a fenntartás költséghatékony lenne, ezért tovább fejlesztik, és ennek lehet része a százmilliós projekt is.Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke március 8-án az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordult az ügyben. Emellett a magyarországi hatóságoknál is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen közokirat hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, költségvetési csalás, hűtlen kezelés, valamint hanyag kezelés miatt.A politikus szeptember 19-én blogján tette közzé a fejleményeket: kiderült, hogy a Legfőbb Ügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának adta át az ügyet, amely öt hónap után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.Döntésüket egyebek mellett azzal indokolták, hogy a támogatásról szóló döntés és a kifizetés különböző időpontokban történik, illetve a támogatás nyújtásáról szóló döntés korábban is meghozható, mert annak nem feltétele a meglévő építmény, csak a kivitelezésnél lesz az. Az épülő sásdi uszodára beadott pályázat anyaga a szabályoknak megfelelt, és nem tévesztették meg a hatóságokat - tették hozzá.