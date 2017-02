A német hírszerzés kémkedett külföldi újságírók után

Forrás: MTI

A lap szerint a BND újságírók és egész szerkesztőségek után is kémkedett, világszerte legalább 50 telefon- és faxszám, illetve e-mail fiók forgalmát figyelte meg.A nemzetbiztonsági szolgálat célpontjai között volt például a Reuters hírügynökség több mobiltelefonja, illetve műholdas telefonja, amelyeket Afganisztánban, Pakisztánban vagy Nigériában használtak, továbbá a brit közszolgálati médiatársaság, a BBC Afganisztánban vagy a társaság londoni központjában üzemeltetett több mint egy tucat vonala, és a The New York Times című amerikai lap egy afganisztáni kommunikációs csatornája.